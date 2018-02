NATIXIS : annonce son projet d'acquisition de Comitéo

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis entre en négociation exclusive avec les actionnaires de Comitéo (Alter CE) en vue du projet de prise de participation majoritaire dans la société. Les fondateurs conserveraient une partie du capital et la direction opérationnelle à l’issue de la transaction. Cette opération a pour objectif d’accélérer le développement de la banque dans ses activités de paiement et plus particulièrement dans le domaine du prépayé.Société française créée en 2008 par Cédric Leblanc et Nicolas Mignot, Alter CE propose aux comités d'entreprise la solution Comitéo, plateforme logicielle intégrant des fonctionnalités métiers (gestion, comptabilité, finance, outils de communication vers les salariés, réseau social privatif) et une MarketPlace référençant de nombreuses offres (billets spectacles, cinéma, carte et chèque cadeau…).Depuis 2016, Alter CE a élargi sa gamme de services en créant Affinity (gestion de promotions commerciales en marque blanche pour des entreprises qui souhaitent fidéliser leurs clients) et Intensiteam (offre d'avantages aux salariés à destination des TPE/PME).