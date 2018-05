NATIXIS : cherche un nouveau directeur Finance et Stratégie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis voit son directeur Finance et Stratégie, Nicolas Namias, monter d'un étage pour occuper le même poste au niveau de sa maison-mère BPCE. Il y sera en charge des finances, de la stratégie, des affaires juridiques et du secrétariat du conseil de surveillance. Nicolas Namias prendra ses fonctions le 1er juin 2018. Il succèdera à cette date à François Riahi nommé Directeur général de Natixis.Natixis a d'ores et déjà engagé un processus de succession à Nicolas Namias, qui devrait aboutir prochainement. "Les membres du Comité de Direction Générale de Natixis continueront de porter les engagements stratégiques du plan "New Dimension" dans chacune de leur expertise. La succession de Nicolas Namias aura vocation à pérenniser et conforter la réalisation des ambitions stratégiques et financières de Natixis présentées le 20 novembre 2017", indique Natixis dans son communiqué.