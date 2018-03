NATIXIS : dévoile plusieurs nominations en Banque grande clientèle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis a annoncé la nomination au sein de la Banque grande clientèle de Luc François en tant que responsable de la plateforme EMEA (hors France) en complément de son rôle actuel de responsable mondial de Global Markets. Anne-Christine Champion est nommée responsable mondiale de la Distribution et de la gestion du portefeuille de financements. Auparavant, elle était responsable mondiale du de la gestion du portefeuille de financements.Olivier Delay est nommé responsable mondial de Real Assets. Auparavant, il était responsable mondial des Financements aéronautiques, d'exportations et d'infrastructures.Dominique Fraisse est nommé responsable mondial d'Energy & Natural Resources. Auparavant, Il était responsable mondial des Financements de l'énergie et des matières premières.Luc François, Anne-Christine Champion, Dominique Fraisse et Olivier Delay sont rattachés à Marc Vincent, responsable de la Banque de Grande Clientèle et membre du Comité de Direction générale.Thibaut Le Maire rejoint Natixis en tant que responsable mondial du Coverage Assurance. Edith Avilés de Kostes, et Imed Ben Romdhane sont nommés co-responsables mondiaux du Coverage des Fonds d'investissement. Edith Avilés de Kostes demeure responsable du Coverage & Global Transaction Banking de la plateforme Amériques. Imed était précédemment responsable mondial du Coverage des Fonds d'investissement.Thibaut Le Maire, Edith Avilés de Kostes et Imed Ben Romdhane sont rattachés à Guillaume de Saint-Seine, responsable mondial du Coverage de Natixis.