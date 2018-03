NATIXIS : nomme un directeur général de Natixis Financement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis nomme Didier Miquel directeur général de Natixis Financement et membre du comitéexécutif de Natixis, en remplacement de Jérôme Terpereau qui a été nommé président dudirectoire de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Natixis Financement, filiale à 100% de Natixis, développe pour les réseaux du Groupe BPCE des offres de crédit à la consommation allant du crédit renouvelable aux prêts personnels. Cette nomination prendra effet le 25 avril.Diplômé de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics et titulaire d'un troisième cycle de l'IAE Paris, Didier Miquel a rejoint le Groupe BPCE, tout d'abord au sein de la Caisse d'Epargne Financement où il était en charge des opérations et membre du comité exécutif, puis en 2006, en charge du Développement. Depuis 2010, Didier Miquel était directeur général délégué de Natixis Financement.