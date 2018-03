NATIXIS : prend trois participations dans des boutiques de conseil en Fusions & Acquisitions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis a annoncé des investissements stratégiques dans trois boutiques indépendantes deconseil en Fusions & Acquisitions, leaders dans leur segment de marché respectif (servicesfinanciers, opérations de M&A en Chine, et technologies). La banque française prévoit un investissement stratégique à hauteur de 51 % du capital de Fenchurch, qui restera géré par ses associés actuels. Ce cabinet de conseil indépendant spécialiste du corporate finance est dédié exclusivement au secteur des services financiers, notamment l’assurance, la gestion d’actifs et de fortune et la finance spécialisée..L'équipe du cabinet britannique a conseillé plus de 200 transactions réalisées avec succès, d'une valeur allant de plusieurs dizaines de millions à plusieurs milliards de livres sterling, pour un total de plus de 150 milliards de livres.Natixis a aussi dévoilé l'acquisition d'une participation majoritaire au capital de Vermilion Partners, qui restera gérée par l'équipe dirigeante actuelle. Créée en 2004 et implantée à Beijing, Shanghai, Shenzhen, Londres et Munich, la société est spécialisée dans les transactions transfrontalières impliquant la Chine et conseille des opérations de Fusions & Acquisitions vers et depuis le marché chinois (inbound et outbound).Natixis a enfin conclu un accord en vue d'acquérir une participation minoritaire dans Clipperton par l'intermédiaire de sa filiale Natixis Partners. Clipperton est une boutique française spécialiste du conseil en Fusions & Acquisitions pour le segment à forte croissance des nouvelles technologies. Implanté à Londres, Berlin et Paris, et bénéficiant d'un rayonnement international, Clipperton est un des leaders européens du conseil financier aux entreprises technologiques.À l'issue des investissements annoncés lundi, la franchise internationale de Natixis en Fusions & Acquisitions s'articulera autour de ses équipes internes et d'un réseau de 6 boutiques partenaires : Natixis Partners, Natixis Partners España, PJ SOLOMON, Fenchurch Advisory Partners, Vermilion Partners et Clipperton. Elle regroupera plus de 200 professionnels en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Chine (Hong Kong compris).L'impact négatif sur le ratio de fonds propres de Natixis sera de 8 points de base.