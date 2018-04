Natixis : BPCE officialise le départ de François Pérol

Le Groupe BPCE a confirmé la rumeur qui circulait depuis hier : François Pérol, le président du directoire du numéro deux bancaire français, a démissionné de ses fonctions. C’est Laurent Mignon, le directeur général de la filiale Natixis, qui lui succèdera. Un choix de continuité pour la gestion du holding qui regroupe les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne, soit environ 31 millions de clients. La passation de pouvoir sera effective le 1er juin prochain, a fait savoir le conseil de surveillance de BPCE dans un communiqué. Le nom du nouveau directeur général (ou de la nouvelle directrice générale) de Natixis n’est pas encore connu. La banque avait déjà lancé le processus de recrutement qui devrait aboutir « dans les prochains jours ». BPCE considère que la succession est cohérente avec l’objectif de renforcer les liens entre BPCE et Natixis, l’un des piliers du plan « New Dimension » annoncé à l’automne 2017.



Pérol chez Rothschild ?



François Pérol devrait rejoindre la banque Rothschild, selon les informations des ‘Echos’, dont il avait déjà été associé-gérant de 2005 à 2007. Il avait auparavant occupé le poste de secrétaire général adjoint de l’Elysée sous Nicolas Sarkozy puis avait piloté le rapprochement Banque Populaire / Caisse d’Epargne à partir de 2009. C’est lui qui avait nommé Laurent Mignon à la direction générale de Natixis. La nouvelle clôt ainsi la spéculation récente sur une éventuelle arrivée de Mignon à la Société Générale, pour remplacer le numéro deux Didier Valet, démissionnaire.



Depuis 2010, Natixis a largement surperformé le secteur bancaire européen