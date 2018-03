Natixis : L'investissement de Natixis confirme son positionnement haut de gamme -CM-CIC

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'investissement de Natixis (KN.FR) au capital de plusieurs sociétés spécialisées dans le conseil en fusions-acquisitions, à savoir Fenchurch Advisory Partners au Royaume-Uni, Vermilion Partners en Chine et Clipperton en France, s'inscrit dans la lignée du développement de ce métier sur le modèle d'une fédération de "boutiques" aux compétences et positionnements géographiques complémentaires, note CM-CIC. Il s'agit d'un modèle que la banque "maîtrise bien puisqu'il est au coeur de sa réussite dans la gestion d'actifs", apprécie le bureau d'études. De leur côté, ces boutiques bénéficieront des capacités de financement et de l'assise internationale de Natixis. "Cette annonce vient conforter le positionnement haut-de-gamme [...] de la société", indique l'analyste Pierre Chedeville, confirmant son opinion positive sur Natixis. CM-CIC conseille d'accumuler les titres en portefeuille, avec un objectif de 7,9 euros. L'action cote 6,94 euros mardi matin, en hausse de 0,2%. (gbayre@agefi.fr) ed: VLV