Natixis : Laurent Mignon prend la présidence de BPCE

27/04/2018 | 07:40

Natixis annonce la nomination de son directeur général actuel, Laurent Mignon, comme nouveau président du directoire de sa maison-mère le groupe BPCE à partir du 1er juin prochain, succédant ainsi à François Pérol.



Le groupe explique que cette succession s'inscrit dans la continuité et le renforcement des liens entre BPCE et Natixis, dont la vision stratégique a empreint l'élaboration du plan 'New Dimension' dévoilé le 20 novembre 2017.



Natixis a d'ores et déjà engagé un processus de succession à Laurent Mignon comme directeur général, processus qui devrait aboutir dans les prochains jours, confortant les perspectives stratégiques et financières de la banque à court et moyen termes.



