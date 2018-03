Natixis : investissements stratégiques dans le conseil en M&A

12/03/2018 | 18:33

Natixis a rapporté ce lundi après Bourse s'être renforcé dans le conseil en Fusions & Acquisitions avec pas moins de 3 investissements stratégiques dans Fenchurch Advisory Partners en Grande-Bretagne, Vermilion Partners en Chine et Clipperton en France



Fenchurch Advisory Partners LLP (Fenchurch) est un cabinet de conseil indépendant spécialiste du corporate finance dédié exclusivement au secteur des services financiers. Son équipe a conseillé plus de 200 transactions réalisées avec succès, d'une valeur allant de plusieurs dizaines de millions à plusieurs milliards de livres sterling, pour un total de plus de 150 milliards de livres.



L'accord conclu par Natixis (soumis à l'approbation des autorités de réglementation) prévoit un investissement stratégique à hauteur de 51% du capital de Fenchurch, qui restera géré par ses associés actuels.



Créée en 2004, Vermilion Partners est de son côté implantée à Beijing, Shanghai, Shenzhen (Chine), mais aussi à Londres (Grande-Bretagne) et à Munich (Allemagne). Cette société est spécialisée dans les transactions transfrontalières impliquant la Chine et conseille des opérations de Fusions & Acquisitions vers et depuis le marché chinois (inbound et outbound).



L'accord conclu par Natixis, qui sera mis en oeuvre après son approbation par les autorités de régulation, prévoit le rachat d'une participation majoritaire au capital de Vermilion Partners, qui restera là aussi gérée par l'équipe dirigeante actuelle.



Enfin, Clipperton est une boutique française spécialiste du conseil en Fusions & Acquisitions pour le segment à forte croissance des nouvelles technologies. Implantée à Londres (Grande-Bretagne), Berlin (Allemagne) et Paris, et bénéficiant d'un rayonnement international, cette société est l'un des leaders européens du conseil financier aux entreprises technologiques. Depuis 15 ans, la société est intervenue dans plus de 200 transactions prestigieuses à travers le monde.



Natixis a conclu un accord en vue d'acquérir une participation minoritaire dans Clipperton par l'intermédiaire de sa filiale Natixis Partners.





