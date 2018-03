Natixis : met la main sur trois spécialistes des fusions-acquisitions à l'international

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Natixis (KN.FR) a annoncé lundi des prises de participations stratégiques dans trois sociétés spécialisées de conseil en fusions-acquisitions, renforçant ainsi ses activités de banque d'affaires à l'international.

Ces investissements, dont le montant n'a pas été dévoilé, auront un impact négatif d'environ 8 points de base sur le ratio Core Tier One (CET1) de Natixis, a indiqué la filiale de banque de financement et d'investissement du groupe BPCE (Banques Populaires Caisses d'Epargne) dans un commmuniqué.

Natixis prendra des participations majoritaires dans Fenchurch Advisory Partners, un cabinet britannique dédié exclusivement au secteur des services financiers, ainsi que dans Vermilion Partners, un spécialiste des transactions transfrontalières depuis et vers la Chine. Le groupe acquerra également, via sa filiale Natixis Partners, une participation minoritaire dans le cabinet parisien Clipperton, spécialiste du conseil en M&A sur le segment des nouvelles technologies.

Les deux prises de participation majoritaire sont soumises à l'approbation des autorités compétentes, a précisé le groupe dans un communiqué. Natixis entend garder les équipes en place, qui viendront renforcer sa franchise internationale de conseil en fusions-acquisitions. "Après les acquisitions de Leonardo & Co. France et 360 Corporate (rebaptisés Natixis Partners et Natixis Partners España) en 2015, puis de PJ Solomon à New York en 2016, ces nouveaux investissements permettront à Natixis d'accélérer l'internationalisation de ses activités et d'étoffer son offre de conseil en fusions & acquisitions dans les services financiers et les technologies, et contribueront à son expansion en Europe et en Asie-Pacifique", a ajouté la banque.

