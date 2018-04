Natixis : négocie la cession d'Axeltis à MFEX

17/04/2018 | 09:17

Natixis Investment Managers et le groupe d'origine suédoise MFEX annoncent ce mardi entrer en négociations exclusives pour la cession à MFEX de la totalité du capital d'Axeltis, plateforme de distribution de fonds.



Cette cession serait accompagnée de la signature d'un partenariat de long terme avec MFEX pour la distribution en architecture ouverte d'OPC au sein du Groupe BPCE (réseaux des Caisses d'Epargne et des Banques Populaires) ainsi que Natixis Wealth Management et Natixis Assurances.



Avec ce projet, Natixis Investment Managers poursuit la gestion de son portefeuille d'activité pour focaliser son développement sur les métiers de gestion d'actifs. Ce projet est soumis à la consultation des instances représentatives du personnel.



