Natixis : veut céder Sélection 1818 à Nortia

20/04/2018 | 10:01

La branche de gestion de fortune de Natixis annonce ce matin qu'elle est entrée en négociations exclusives avec Nortia en vue de la cession de Sélection 1818, opération accompagnée d'un partenariat de distribution de fonds.



Sélection 1818 compte 6,3 milliards d'euros d'encours investis en assurance-vie et comptes titres pour plus de 35.000 clients, en architecture ouverte.



Basé dans le Nord de la France, Nortia est un distributeur de contrats d'assurance-vie et de capitalisation.



'Pour Natixis Wealth Management, cette opération s'inscrit dans la stratégie de repositionnement de notre activité sur la clientèle High Net Worth', commente George Eric de la Brunière, son directeur général.





