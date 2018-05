Natixis : Oddo reste à l'achat après les résultats

18/05/2018 | 09:57

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et l'objectif de cours de 7,35 E après l'annonce des résultats du 1er trimestre 2018.



Le PNB ressort à 2 441 ME, en hausse de +4% au 1er trimestre 2018 et de +8% à taux de change constant.



En intégrant les éléments exceptionnels (-28 ME nets d'impôt au 1er trimestre 2018) et l'impact IFRIC 21 (-151 ME au 1er trimestre 2018), le résultat net part du groupe publié s'établit à 323 ME, en croissance de +15% sur un an.



Oddo estime que les résultats du 1er trimestre 2018 pourraient être le catalyseur d'une nouvelle phase de surperformance après la période de consolidation relative au secteur depuis fin Mars.



'Le niveau des actifs est conforme aux attentes de même que la marge moyenne à 33bp. En revanche, Natixis a de nouveau généré des commissions de performance élevées (EUR68M, surtout Europe). Les coûts restent contrôlés malgré les bonnes performances et une collecte élevée' indique Oddo dans son étude du jour.



'Pourtant, sur la base des données de consensus, le titre affiche une prime par rapport au secteur avec un PER à 24 mois de 11.1x à comparer à 9.5x pour la moyenne du secteur' rajoute le bureau d'analyses.



