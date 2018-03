Engredea 2018 : Naturex, en tant que membre du groupe de travail GACP/GMP, reçoit le prix Herbal Hero de l’AHPA

09/03/2018

Anaheim, Californie, 08/03/2018. L'American Herbal Products Association (AHPA) a récompensé aujourd'hui, sur le salon Natural Expo West / Engredea, les acteurs individuels ou collectifs qui ont contribué de manière significative au succès de l'industrie des compléments alimentaires.

Prix Herbal Hero décerné au groupe de travail GACP / GMP

Naturex est membre du groupe de travail sur les bonnes pratiques agricoles, de collecte et de fabrication (GACP/GMP). Ce groupe a reçu le prix Herbal Hero de l'AHPA, pour sa une contribution exceptionnelle aux initiatives de l'AHPA grâce à la mise à jour des lignes directrices de l'organisme età la création d'outils d'évaluation encadrant les pratiques des producteurs, récoltants et industriels.

L'objectif est de s'assurer que les matières premières à base de plantes utilisées dans les produits de consommation sont correctement identifiées, non altérées par des contaminants, conformes à toutes les caractéristiques de qualité.

Source, Convert, Deliver, l'approche qualité de Naturex

'La transparence tout au long de la supply chain est essentielle pour garantir la qualité de tout extrait botanique. C'est un challenge qu'aucune entreprise de compléments alimentaires ne peut se permettre d'ignorer. C'est la raison pour laquelle Naturex s'est porté volontaire pour rejoindre et soutenir l'initiative de l'AHPA, afin d'améliorer les standards de qualité et de partager les bonnes pratiques au sein de l'industrie. Au nom de Naturex, je suis honoré de recevoir ce prix qui symbolise notre engagement envers la qualité », a déclaré Guillaume Blin, directeur des affaires réglementaires pour Naturex en Amérique du Nord.

Naturex a développé un concept centré sur le client appelé Source-Convert-Deliver. Ce programme met en évidence le savoir-faire technique de Naturex sur les sujets qui préoccupent l'industrie des compléments: approvisionnement durable avec le souci de la traçabilité et de la transparence, conversion de matières premières en ingrédients botaniques clairement identifiés, et création de solutions naturelles innovantes et scientifiquement étayées..

À propos de Naturex

Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de spécialité à destination des industries de l'agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Expert du monde végétal, le groupe a pour objectif de contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, grâce à une offre orientée vers deux secteurs stratégiques : l'alimentation et le bien-être. Colorants et antioxydants naturels, spécialités de fruits et légumes, phytoactifs, ainsi que de nombreux autres ingrédients d'origine végétale composent l'offre Naturex, et contribuent à l'élaboration de produits sains, authentiques et efficaces.

Fort du talent de ses collaborateurs, le groupe place le développement durable et l'attachement à l'innovation au cœur de ses engagements.

Naturex, dont le siège social se situe à Avignon, en France, connaît une progression constante depuis ces vingt dernières années. Le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 404,9 millions d'euros en 2017 et emploie 1700 personnes à l'international. Naturex est coté sur Euronext à Paris, compartiment B - Indice : Euronext Next 150, Enternext CAC PEA-PME 150, CAC Small & Mid, CAC Small, Gaïa - MNEMO : NRX - Reuters : NATU.PA - Bloomberg : NRX:FP - DR SYMBOL : NTUXY

NATUREX, from Nature to You

