In-Cosmetics Global 2018 : hydratation de la peau et santé bucco-dentaire à l’honneur sur le stand Naturex

06/04/2018

Avignon, France, 06/04/2018. Cette année, sur le stand Naturex, la place d'honneur sera occupée par un nouvel actif naturel hydratant répondant au nom d'Hydranellys™. Cet actif provient de la Selaginelle, une espèce botanique célèbre pour sa capacité à survivre à des conditions de sécheresse extrême.

Naturex présentera également Bucovia ™, un ingrédient naturel destiné à améliorer la santé bucco-dentaire

Pour une hydratation naturelle de la peau

Originaire de la province du Shandong, la Selaginelle est utilisée depuis des centaines d'années dans la médecine traditionnelle chinoise. Cette plante résiste à la déshydratation de façon inédite : quand la sécheresse frappe, elle se recroqueville sur elle-même et perd sa couleur verte, prenant même l'apparence de la mort. Mais ses mécanismes biologiques intrinsèques lui permettent de récupérer dès l'apparition des premières gouttes d'eau.

Hydranellys ™ exploite cette capacité de régénération exceptionnelle en skincare pour assurer une bonne hydratation de la peau. Cet actif prend soin du film protecteur hydrolipidique qui recouvre toute la surface de la peau et renforce la couche cornée. Il contribue ainsi à la réhydratation des peaux sèches en maintenant leur équilibre lipidique et en retenant l'humidité.

Hydranellys ™ a été conçu à l'aide de la technologie Naturex Eutectys ™, qui utilise des solvants mimétiques NaDES pour maximiser la puissance de la Selaginelle. Pour démontrer ses bienfaits, Naturex a mené de nombreux essais in vitro sur la structuration de la couche cornée et a mesuré ex vivo l'augmentation des lipides épidermiques.

Au cours d'une étude clinique avec des volontaires à peau sèche, les chercheurs ont noté qu'après l'application d'une crème composée d'Hydranellys ™ à 3%, la perte d'eau transépidermique était réduite sur le court et le long terme, comparativement à un placebo. De plus, l'équilibre hydrolipidique des sujets s'est rétabli et une amélioration globale de la qualité de la peau a été observée.

Yohan Rolland, Global Category Manager pour Naturex, indique : « Le phénomène de peau sèche peut résulter de nombreux facteurs endogènes tels que l'âge, le stress et les changements hormonaux. Il est également causé par des facteurs exogènes, comme le froid et le vent ou l'exposition à des composants chimiques. Cependant, il est aujourd'hui admis que fournir à la peau une fonction barrière efficace est essentiel pour la maintenir dans un bon état hydrique. Hydranellys ™ offre une amélioration de l'hydratation en potentialisant les extraordinaires pouvoirs naturels de résistance à la sécheresse de la Selaginelle. '

Stimuler la santé bucco-dentaire

Bucovia ™, un actif fractionné bio-guidé naturel pour la santé bucco-dentaire, sera également à l'honneur chez Naturex au cours du salon In-Cosmetics Global.

Une bouche en bonne santé repose sur l'équilibre de la flore bactérienne et fongique (Candida Albicans). Si cet équilibre est perturbé, la flore endogène protectrice peut proliférer et être colonisée par des pathogènes opportunistes, responsables de gingivites et d'autres infections.

La solution de Naturex est un composé actif extrait d'une plante européenne, Solidago virgaurea, qui contient des saponines. Dans le cadre d'une étude clinique en double aveugle, Bucovia™ a permis de réduire la charge microbienne supragingivale et sous-gingivale. Les résultats montrent une diminution de Candida albicans (-98%) et de la charge microbienne totale (-29%). Il y a eu également une diminution de plusieurs bactéries associées aux caries dentaires, aux gingivites aux parodontites, aux parodontites agressives localisées et aux halitoses. Les sujets participant à l'étude ont également ressenti une sensation de bouche propre sur une durée plus longue.

Pour mettre au point cette nouvelle solution naturelle, Naturex s'est associé avec le Pr Isabelle Prêcheur, chirurgien-dentiste au Centre Hospitalier Universitaire de Nice. Le Pr Prêcheur a consacré plus de huit années à l'étude des effets des saponines du Solidago sur Candida albicans. Ses connaissances, associées à l'expertise botanique approfondie de Naturex, ont permis de développer un actif naturel bio-guidé qui préserve la flore microbienne de la bouche.

