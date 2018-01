Naturex : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communiqué de presse

Avignon, le 5 janvier 2018

Au titre du contrat de liquidité confié à EXANE BNP PARIBAS portant sur les actions de la société NATUREX, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date de négociation du 31 décembre 2017 :

4 899 actions NATUREX

604 069,00 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité (date de négociation) :

2 626 actions NATUREX

783 958,00 euros

Prochaines publications - Chiffre d'affaires annuel 2017 6 février 2018 - Résultats annuels 2017 28 mars 2018

Prochains événements - Réunion SFAF (Paris) 29 mars 2018 - Assemblée Générale 21 juin 2018

A propos de NATUREX

Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de spécialité à destination des industries de l'agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Expert du monde végétal, le groupe a pour objectif de contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, grâce à une offre orientée vers deux secteurs stratégiques : l'alimentation et le bien-être. Colorants et antioxydants naturels, spécialités de fruits et légumes, phytoactifs, ainsi que de nombreux autres ingrédients d'origine végétale composent l'offre Naturex, et contribuent à l'élaboration de produits sains, authentiques et efficaces.

Fort du talent de ses collaborateurs, le groupe place la qualité, le développement durable et l'attachement à l'innovation au cœur de ses engagements.

Naturex, dont le siège social se situe à Avignon, en France, emploie 1700 personnes à l'international. Son chiffre d'affaires a progressé de façon constante au cours des vingt-cinq dernières années, pour atteindre 404,4 millions d'euros en 2016.

Le groupe est côté sur Euronext Paris, Compartiment B – Index: Euronext Next 150, Enternext CAC PEA-PME 150, CAC Small & Mid, CAC Small, Gaïa - Ticker: NRX - Reuters: NATU.PA - Bloomberg: NRX:FP - DR SYMBOL: NTUXY

NATUREX, from Nature to You

> Contact investisseurs / presse économique et financière

Carole Alexandre

Head of Investor Relations

Tél : +33 (0)4 90 23 78 28

c.alexandre@naturex.com

