Naturex : Fin d'année encourageante pour NATUREX

Naturex bondit de 6,35% à 90,40 euros, le marché saluant le rebond des ventes au quatrième trimestre 2017. Après trois trimestres de baisse, le fabricant d'ingrédients naturels a réalisé sur les trois derniers mois de l'année un chiffre d'affaires de 103,6 millions d'euros, en hausse de 5,8% (+5,9% en organique). Au cours des neuf premiers mois de l'exercice, la société avait pâti de sesmesures de réduction du nombre de références produits.Au quatrième trimestre, l'amélioration du mix produits et une approche commerciale ciblée ont favorisé la croissance organique sur les deux plateformes stratégiques : +10% pour My Natural Food avec un chiffre d'affaires de 55,5 millions d'euros, et +9,4% pour My Natural SelfCare avec un chiffre d'affaires de 34,4 millions d'euros. Les autres activités ont enregistré un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros contre 16,4 millions d'euros un an plus tôt.Sur le plan géographique, la régionalisation de l'organisation commerciale commence à porter ses fruits avec une croissance organique de 1,5% sur la zone EMEA pour un chiffre d'affaires de 38,2 millions d'euros, et une croissance organique de 2,4% sur la zone Amérique du Nord qui réalise un chiffre d'affaires de 40,1 millions d'euros.Les zones émergentes poursuivent leur développement avec un chiffre d'affaires de 17,4 millions d'euros pour la zone Asie-Océanie, en croissance de 21,7% à devises constantes et des ventes en hausse de 13,1% pour la zone Amérique Latine à 7,8 millions d'euros.Sur l'année 2017, les ventes sont quasi stables à 404,9 millions d'euros (+0,1% à devises courantes, -0,3% en organique), en ligne avec le consensus.Le groupe publiera ses résultats annuels 2017 le 28 mars 2018 et donnera les tendances de croissance et de rentabilité pour l'année 2018.LCM a abaissé son objectif de cours sur Naturex de 95 à 92 euros tout en réitérant sa recommandation Neutre malgré une fin d'année encourageante. Le broker a en effet réduit ses estimations 2018 concernant le résultat opérationnel courant.