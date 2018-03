Communiqué de presse

Avignon, le 26 mars 2018

GIVAUDAN, leader mondial de la création d'arômes et de parfums, annonce avoir signé ce jour un contrat en vue de l'acquisition, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, de 40,5% du capital de NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels issus des plantes, au prix unitaire de 135 euros par action.

À l'issue de cette acquisition, GIVAUDAN lancera une offre publique d'acquisition obligatoire visant l'intégralité des actions NATUREX non encore détenues, au prix unitaire de 135 euros par action.

Cette opération de rapprochement a reçu le soutien du Conseil d'administration ainsi que de l'équipe dirigeante de NATUREX.

Dans ce contexte, GIVAUDAN et NATUREX ont conclu un protocole de rapprochement prévoyant notamment :

- l'engagement de la part de GIVAUDAN de lancer une offre publique d'acquisition en numéraire à l'issue de la réalisation de l'acquisition du bloc de 40,5% du capital de NATUREX ;

- que la réalisation de l'offre publique serait sujette à l'atteinte du seuil de caducité de 50% du capital ou des droits de vote de NATUREX ;

- que GIVAUDAN se réserve la possibilité de mettre en œuvre un retrait obligatoire dès lors que les conditions en seront réunies ;

- la remise par l'expert indépendant qui aura été nommé par NATUREX de son rapport concluant au caractère équitable de l'offre publique d'acquisition ;

- la recommandation par le Conseil d'administration de Naturex en faveur de l'offre publique ainsi que l'engagement de ne pas modifier ou retirer cette recommandation ;

- l'obtention, préalablement au dépôt de l'offre publique, des autorisations nécessaires en matière de contrôle des concentrations ;

- l'octroi au Directeur Général, eu égard à son implication dans le cadre de la préparation de l'offre, d'une rémunération exceptionnelle conditionnelle à la réussite de l'offre ;

- la démission de certains des membres du Conseil d'administration de NATUREX ;

- une collaboration dans différents domaines.

Cette opération de rapprochement s'inscrit dans le cadre de la stratégie GIVAUDAN 2020 visant à renforcer ces capacités dans le domaine des arômes naturels et donnera naissance à un leader incontestable dans le domaine des extraits et ingrédients naturels.

Olivier Rigaud, Directeur Général de NATUREX a déclaré : « Ce rapprochement traduit une cohérence stratégique forte et a pour ambition de donner naissance à un leader dans le domaine des ingrédients naturels. Nous sommes fiers de rejoindre le groupe GIVAUDAN et déterminés à tirer profit de nos capacités complémentaires pour le plus grand bénéfice de nos clients ».

À propos de Naturex

Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de spécialité à destination des industries de l'agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Expert du monde végétal, le groupe a pour objectif de contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, grâce à une offre orientée vers deux secteurs stratégiques : l'alimentation et le bien-être. Colorants et antioxydants naturels, spécialités de fruits et légumes, phytoactifs, ainsi que de nombreux autres ingrédients d'origine végétale composent l'offre Naturex, et contribuent à l'élaboration de produits sains, authentiques et efficaces.

Fort du talent de ses collaborateurs, le groupe place le développement durable et l'attachement à l'innovation au cœur de ses engagements. Naturex, dont le siège social se situe à Avignon, en France, connaît une progression constante depuis ces vingt dernières années. Le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 404,4 millions d'euros en 2016 et emploie 1700 personnes à l'international. Naturex est coté sur Euronext à Paris, compartiment B - Indice : Euronext Next 150, Enternext CAC PEA-PME 150, CAC Small & Mid, CAC Small, Gaïa - MNEMO : NRX - Reuters : NATU.PA - Bloomberg : NRX:FP - DR SYMBOL : NTUXY

NATUREX, from Nature to You

www.naturex.com

Vos contacts Naturex

Carole Alexandre

Directrice des Relations Investisseurs

Tel.: +33 (0)4 90 23 78 28

c.alexandre@naturex.com





About Givaudan

Givaudan is the global leader in the creation of flavours and fragrances. In close collaboration with food, beverage, consumer product and fragrance partners, Givaudan develops tastes and scents that delight consumers the world over. With a passion to understand consumers' preferences and a relentless drive to innovate, Givaudan is at the forefront of creating flavours and fragrances that 'engage your senses'. The Company achieved sales of CHF 5.1 billion in 2017. Headquartered in Switzerland with local presence in over 100 locations, the Company has more than 11,100 employees worldwlde. Givaudan invites you to discover more at www.givaudan.com.

For further information please contact

Peter Wullschleger, Media and Investor Relations

T +41 22 780 9093

E peter_b.wullschleger@givaudan.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52471-pr-green-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews