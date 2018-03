Naturex : Givaudan va prendre 40,5% du capital

26/03/2018 | 08:48

Givaudan annonce avoir signé ce jour un contrat en vue de l'acquisition de 40,5% du capital de Naturex, leader mondial des ingrédients naturels issus des plantes, au prix unitaire de 135 euros par action.



À l'issue de cette acquisition, Givaudan lancera une offre publique d'acquisition obligatoire visant l'intégralité des actions Naturex non encore détenues, au prix unitaire de 135 euros par action.

Cette opération de rapprochement a reçu le soutien du Conseil d'administration ainsi que de l'équipe dirigeante de Naturex.



Cette opération de rapprochement s'inscrit dans le cadre de la stratégie Givaudan 2020 visant à renforcer ces capacités dans le domaine des arômes naturels et donnera naissance à un leader incontestable dans le domaine des extraits et ingrédients naturels.



Olivier Rigaud, Directeur Général de Naturex a déclaré : ' Ce rapprochement traduit une cohérence stratégique forte et a pour ambition de donner naissance à un leader dans le domaine des ingrédients naturels. Nous sommes fiers de rejoindre le groupe Givaudan et déterminés à tirer profit de nos capacités complémentaires pour le plus grand bénéfice de nos clients '.



