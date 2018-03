Naturex : Résultats annuels 2017 : Un Groupe en ordre de marche

Réduction des stocks à 38,3% du chiffre d'affaires [1] contre 46,3% au 31 décembre 2016, qui reflète les effets positifs du déploiement de la catégorisation des stocks et l'accélération de la réduction du nombre de références ; Bonne gestion des délais de paiement fournisseurs grâce à la gouvernance et au suivi des procédures mises en place.

La dette financière nette au 31 décembre 2017 s'élève à 171,1 millions d'euros contre 173,9 millions d'euros au 31 décembre 2016. Le levier financier[2] au 31 décembre 2017 est de 2,67 x contre 2,83 x au 31 décembre 2016.

Tendances et perspectives 2018

Bien positionné pour anticiper les évolutions de nos marchés

L'engouement des consommateurs pour des produits plus naturels, plus sains, plus fonctionnels et plus responsables s'accélère et ce qui n'était alors qu'une tendance devient le nouveau standard. Face à cette mutation de la demande et à une pression réglementaire grandissante, les industriels se doivent d'imaginer des alternatives à leurs produits de consommation, encore trop souvent d'origine synthétique.

Contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, c'est la mission que NATUREX s'est fixée depuis 25 ans. Le Groupe bénéficie aujourd'hui d'un modèle plus solide et de fondations plus saines lui permettant de se concentrer sur ses priorités stratégiques en accélérant le développement de ses catégories clés[3] et en tirant pleinement parti des synergies existantes.

2018, année d'exécution et de progression sur nos priorités stratégiques

Sur l'année 2018, l'exécution commerciale sera une priorité pour progresser sur nos catégories stratégiques et assurer une croissance durable du chiffre d'affaires. Le Groupe anticipe néanmoins la poursuite des effets de la volatilité des devises, en particulier le dollar américain, avec des impacts importants sur le chiffre d'affaires et la marge d'EBITDA courant opérationnel.

NATUREX poursuivra également sa transformation dans le but d'améliorer sa rentabilité tout en investissant pour la croissance future, avec une attention particulière sur son outil industriel.

Le Groupe rappelle qu'aucune prévision chiffrée ni objectifs ne sont publiés au titre de l'exercice 2018.

[1] Ratio stock/Chiffre d'affaires sur la base d'un chiffre d'affaires sur 12 mois glissants hors activité Toll Manufacturing. Effet devise favorable, soit un ratio de 41,6% du chiffre d'affaires sur la base du taux au 31 décembre 2016 [2] Dette financière nette / EBITDA opérationnel courant [3] 4 catégories clés de produits : les couleurs naturelles, les conservateurs naturels, les fruits et légumes de spécialité, les phytoactifs