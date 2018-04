Naturex : Santé cardiovasculaire et vitamine C sur le stand Naturex au salon Vitafoods 2018

27/04/2018

(Avignon, France) 27/04/2018. Au Vitafoods 2018, Naturex présentera des ingrédients naturels aux bénéfices cardio-vasculaires scientifiquement établis.

Sweoat ™ Brans est une nouvelle solution à base de bêta-glucane d'avoine offrant une gamme d'ingrédients aux bénéfices santé cardio-vasculaires approuvés par l'EFSA. Naturex présentera également Aronox®, un extrait de baie d'aronia, qui a pour propriété d'améliorer un grand nombre de biomarqueurs cardiaques, en particulier la fonction endothéliale, cruciale pour le bon fonctionnement de la circulation sanguine. Enfin Naturex dévoilera Acerolife, un extrait premium hautement standardisé en vitamine C naturelle provenant de la cerise acérola.

Bêta-glucanes pour une bonne santé cardiaque

Grâce à l'acquisition de la société suédoise Swedish Oat Fiber l'année dernière, Naturex a développé Sweoat ™, une source de bêta-glucanes de haute qualité, bénéfiques pour la santé cardiaque et possédant également de nombreuses autres applications. Cet ingrédient bénéficie d'allégations EFSA pour la réduction du cholestérol (article 14.1), le maintien du taux de cholestérol (article 13.1), la réponse glycémique et la santé intestinale (article 13.1). Sweoat™ contient également des fibres et des protéines ainsi que les acides aminés essentiels et des antioxydants. Une seule dose de 11g de Sweoat ™ contient la même quantité de bêta-glucanes que 750ml de boisson à base d'avoine ou trois bols de céréales à l'avoine - le tout avec beaucoup moins de calories.

Sweoat ™ convient à une large gamme d'applications alimentaires et de boissons, et peut être associé avec des probiotiques. Au salon Vitafoods, Naturex présentera le potentiel d'applications de Sweoat ™ dans une gamme de boissons instantanées.

Une meilleure circulation sanguine avec l'extrait d'aronia

A l'honneur également sur le stand Naturex, Aronox®, un extrait d'aronia aux bénéfices cardiovasculaires prouvés par plusieurs études cliniques, en particulier dans le domaine de la circulation sanguine. Une récente étude clinique (publiée prochainement) menée auprès de 55 hommes en bonne santé âgés de 18 à 45 ans a démontré qu'Aronox® améliore significativement la fonction endothéliale à la fois deux heures après la consommation, et après trois mois d'utilisation continue (Rodrigues-Mateos, et al). Des méta-analyses ont démontré qu'1% d'amélioration de la fonction endothéliale entraîne une réduction de 8 à 12% du risque de développer une maladie cardiovasculaire.

Pascale Fança-Berthon, coordinatrice scientifique chez Naturex, présentera Aronox® et ses bénéfices lors d'une conférence. La session, intitulée « Exploring the effect of anthocyanin-rich foods on vascular function » aura lieu dans le cadre du programme éducatif de Vitafoods le mardi 15 mai 2018 à 16h50. Rendez-vous sur Vitafoods.eu.com pour plus d'informations.

Nouvelle source premium de vitamine C naturelle

Autre focus du stand Naturex : une source de vitamine C naturelle hautement standardisée (jusqu'à 34%), issue de cerises acérola cultivées au Brésil. Les fruits sont récoltés et processés avec le plus grand soin pour préserver leur teneur en vitamine C. L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement est conforme aux exigences du programme de développement durable Pathfinder de Naturex. Cet ingrédient nommé Acerolife, est très riche en vitamine C et permet donc de diminuer les quantités normalement nécessaires pour atteindre 100% de l'apport quotidien recommandé. Il est idéal pour les compléments alimentaires et les produits et boissons fonctionnels

