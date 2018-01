Naturex : et Cura Global Health signent un accord de distribution mondiale portant sur les minéraux fermentés innovants de koji

29/01/2018

Avignon, France et Ames, Iowa, États-Unis, le 19 janvier 2018. Dans le cadre de sa démarche visant à proposer des solutions innovantes à ses clients, Naturex a signé un accord de distribution mondiale par l'intermédiaire de son programme d'Open Innovation (Ingenium) avec la société Cura, basée à Ames dans l'Iowa (USA). Cet accord porte sur leur gamme de minéraux fermentés, Koji Minerals, pour une application sur les marchés des compléments alimentaires et des aliments fonctionnels.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé*, la carence en fer est le trouble nutritionnel le plus courant et le plus répandu au monde. Le manque d'innovation de la part de l'industrie et le peu de sensibilisation des consommateurs s'est traduit par une croissance modeste du secteur des compléments minéraux.

Depuis plus de 2000 ans, le Koji (Aspergillus Oryzae) est utilisé pour confectionner des aliments fermentés très appréciés tels que la sauce soja, le miso et le saké. Un processus spécifique permet de transformer des éléments inorganiques en éléments organiques grâce à la fermentation basée sur le Koji. La plateforme technologique brevetée de Cura permet de produire des minéraux issus d'aliments naturellement fermentés, vegan, faciles à digérer et biodisponibles.

Lancements en 2018

Naturex lance deux nouveaux produits basés sur la fermentation Koji :

- Du fer, présentant une biodisponibilité optimale et une action longue durée grâce une libération lente (résultats étayés par des études cliniques) ;

- Un complexe de sept minéraux (fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, molybdène et chrome), particulièrement adapté au segment des multiminéraux.

« A la suite des récentes découvertes mettant en avant l'importance du microbiote et de la santé des intestins, les aliments fermentés suscitent un intérêt de plus en plus important. Nous sommes ravis de nous associer à Cura Global Health, une société qui développe des solutions nutritionnelles d'avant-garde répondant à cet intérêt pour la fermentation », déclare Timothée Olagne, Vice-président Nutrition et Santé de Naturex.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Naturex qui nous aidera à commercialiser les minéraux Koji Minerals. Naturex peut s'appuyer sur une présence commerciale mondiale, un réseau de distribution et une équipe de professionnels qui en font un partenaire de choix. Ensemble, nous parviendrons à proposer des minéraux efficaces et de grande qualité qui amélioreront la santé et vie des consommateurs », a déclaré le Dr Bruce Wicking, PDG de Cura.

* http://www.who.int/nutrition/topics/ida/fr/

Mots clefs : Koji, fermentation, carence en minéraux, carence en fer, minéraux fermentés, partenariat

À propos de Naturex

Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de spécialité à destination des industries de l'agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Expert du monde végétal, le groupe a pour objectif de contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, grâce à une offre orientée vers deux secteurs stratégiques : l'alimentation et le bien-être. Colorants et antioxydants naturels, spécialités de fruits et légumes, phytoactifs, ainsi que de nombreux autres ingrédients d'origine végétale composent l'offre Naturex, et contribuent à l'élaboration de produits sains, authentiques et efficaces.

Fort du talent de ses collaborateurs, le groupe place le développement durable et l'attachement à l'innovation au cœur de ses engagements.

Naturex, dont le siège social se situe à Avignon, en France, connaît une progression constante depuis ces vingt dernières années. Le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 404,4 millions d'euros en 2016 et emploie 1700 personnes à l'international. Naturex est coté sur Euronext à Paris, compartiment B - Indice : Euronext Next 150, Enternext CAC PEA-PME 150, CAC Small & Mid, CAC Small, Gaïa - MNEMO : NRX - Reuters : NATU.PA - Bloomberg : NRX:FP - DR SYMBOL : NTUXY

NATUREX, from Nature to You

www.naturex.com



Vos contacts Naturex :

Antoine Dauby

Group Marketing Director

a.dauby@naturex.com

Tél. : +33 (0)4 90 23 96 89

Frédérique Carré

Media Relations Manager

f.carre@naturex.com

Tél. : +33 (0)4 90 23 96 89

À propos de Cura Global Health

Cura Global Health Inc. is a privately owned company based in the heartland of the USA and was established in 2012 by experienced investors and senior researchers formerly at Iowa State University. Cura's mission is to improve people's health by building a global humanitarian brand that focuses on health issues associated with malnutrition. Cura's novel, patented and patent-pending process and compositions can be used to fortify foods, formulate nutraceuticals and natural health products.

Vos contacts Cura :

Dr Bruce Wicking

Président-directeur général

jbwicking@curaglobalhealth.com

Tél. : 515-451-0019

Dr Zoraida DeFreitas

Directrice Marketing et Ventes

zdefreitas@curaglobalhealth.com

Tél : 515-664-2446