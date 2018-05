Neocom Multimedia : Activité et résultats 2017 - Dividende - Perspectives

Au cours de l'exercice 2017, l'opérateur télécom NEOCOM MULTIMEDIA (FR0004157543 MLNEO) a enregistré un chiffre d'affaires proche de 16 M euros contre 15,7 M euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de plus de 1,5 %, liée majoritairement aux activités commerciales.

Au niveau opérationnel, l'exercice enregistre néanmoins une baisse avec un résultat d'exploitation à 980 K euros contre 1 345 K euros pour 2016, du fait principalement de l'érosion de certains produits d'édition anciens dont le taux de marge est supérieur aux activités commerciales et que la société est par ailleurs en train de migrer sur des applications mobiles.

Compte tenu des autres résultats financier et exceptionnel peu significatifs, et après prise en compte d'une charge d'impôt de 309 K euros pour 2017 contre 439 K euros pour 2016, le résultat net de l'exercice ressort en bénéfice à 631 K euros contre 880 K euros pour l'exercice précédent.

Pour le nouvel exercice 2018, la société reste confiante dans son développement, enregistrant au cours du premier trimestre une croissance de plus de 20% son CA par rapport à celui de 2017 T1.

A la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 14 juin prochain, il sera proposé la distribution d'un dividende de 0.28 euro par action.

Dans ce contexte plutôt favorable, la société n'envisage plus de sortie de Bourse à court terme et avance sur plusieurs projets dynamiques et rentables de croissance externe, afin d'accélérer son développement.

A propos de Néocom Multimédia

Néocom Multimédia S.A., fondée en 1986, est un opérateur télécom coté à la bourse de Paris depuis 1999 (Euronext Access). Possédant ses propres infrastructures techniques, elle développe des solutions de "marketing télécom" et des applications audios innovantes.

De surcroît, elle est un acteur incontournable du marché de la monétisation de Services à Valeur Ajoutée internet et téléphoniques.

Contact presse et actionnariat :

Thierry FRANCOIS

Tél. 08 26 811 811 (Service 0,20 €/mn +prix appel)

www.neocom.fr

