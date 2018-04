NEOLIFE® LANCE « L'EFFET VIBRATION »

UNE ESTHÉTIQUE UNIQUE SUR LE MARCHÉ DES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS

NEOLIFE®, société française, créée en 2012 et spécialisée sur la conception de solutions constructives issues d'éco-matériaux, lance une finition innovante, « l'effet Vibration », sur l'ensemble de sa gamme.

NEOLIFE® lance en mai 2018 « l'effet Vibration », un

nouvel aspect de surface particulièrement design et

innovant, avec la garantie d'une grande pérennité

dans le temps.

Esthétiquement, cette finition apporte une matérialité originale entre bois et minéral qui laisse apparaitre la fibre de son matériau VESTA® chargé jusqu'à 92% de bois. Très structuré, « l'effet Vibration » révèle la profondeur de couleur du matériau teinté dans la masse par des pigments minéraux de haute densité. Il sublime également façades et terrasses par un changement d'intensité lumineuse tout au long de la journée selon l'exposition.

D'une grande résistance, l'éco-matériau VESTA® assorti à « l'effet Vibration » est rendu hydrophobe et imputrescible. Les solutions NEOLIFE® ont ainsi un entretien facilité et ne requièrent aucun traitement de protection du bois contre les moisissures et les insectes.

« L'effet Vibration » est appliqué sur l'ensemble de la gamme de NEOLIFE® - bardage, terrasse, persienne et brise-vue - afin d'apporter une réelle cohérence de matière, de couleur et de vieillissement.

Crédit photo : NEOLIFE, photographe Erik Saillet

NEOLIFE®, créateur d'éco-matériaux pour espaces durables, est une société française fondée en 2012. Elle conçoit des solutions constructives à caractère environnemental - bardages, persiennes et terrasses - destinées aux professionnels de la construction soucieux de bâtir des logements, des bâtiments tertiaires et des aménagements paysagers éco-responsables. NEOLIFE® participe ainsi à une nouvelle philosophie de la construction, centrée sur trois valeurs essentielles : le développement durable, l'innovation et l'humain.

Premier éco-matériau créé par NEOLIFE®, VESTA® (Vegetal Ecological Stable Timber Advantage) allie la naturalité du bois à la résistance du minéral. Il contient un taux exceptionnel de fibres de bois renforcées - jusqu'à 92% - issues de déchets de scieries revalorisés et sains. Ces déchets de bois sont issus de forêts européennes gérées durablement et amènent une faible empreinte carbone. Tous ses composants sont vierges et garantissent aux solutions NEOLIFE® une grande valeur ajoutée environnementale.

L'éco-matériau VESTA® possède des renforts techniques au cœur de sa matière qui lui confèrent un caractère particulièrement résistant aux outrages esthétiques de l'humidité, des insectes et des UVs. Ses caractéristiques mécaniques alliant légèreté, souplesse et solidité permettent à NEOLIFE® de concevoir des solutions dont les performances répondent aux normes élevées de résistance au feu, aux chocs, au vent ou aux séismes.

