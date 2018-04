NEOPOST : Communiqué de mise à disposition du document de référence 2017

Communiqué de mise à disposition du document de référence 2017

Madame, Monsieur,

Le document de référence 2017 incluant le Rapport Financier Annuel de Neopost a été déposé à l'AMF le 27 avril 2018 et mis en ligne le 27 avril 2018.

N° D.18-0444

Vous pouvez consulter et télécharger une version PDF de ce document à l'adresse suivante :

https://www.neopost-group.com/sites/neopost-group.com/files/annual_report/neopost_drf_fr_2017_batpdf.pdf

Cordialement,

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :

Gaële Le Men, Neopost Directeur de la Communication Financière & Corporate Tel: +33 (0)1 45 36 31 39 e-mail: g.le-men@neopost.com

Ou consulter notre site Internet : www.neopost-group.com

