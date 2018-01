NEOPOST : SITE INTERNET GROUPE

SITE INTERNET GROUPE

Paris, le 4 janvier 2018

Veuillez noter que le site internet du Groupe a changé d'adresse URL. Pour y accéder, cliquez sur le lien suivant :

http://www.neopost-group.com/

Toutes les informations financières sont accessibles à l'adresse suivante :

http://www.neopost-group.com/finance

Merci de mettre à jour le lien du site internet dans vos favoris, le site neopost.com est désormais entièrement dédié aux clients américains de Neopost.



A PROPOS DE NEOPOST

NEOPOST est un leader mondial de la communication digitale, des solutions logistiques et de traitement du courrier. Sa vocation est d'aider les entreprises à améliorer la façon dont elles gèrent les interactions avec leurs clients et partenaires. Neopost fournit les solutions les plus avancées en matière de traitement du courrier physique (systèmes d'affranchissement et de mise sous pli), de gestion de la communication digitale (logiciels de Customer Communications Management et de Data Quality) et d'optimisation des process pour la chaîne logistique et le e-commerce (de la prise de commande jusqu'à la livraison, y compris les services de traçabilité associés).

Implanté directement dans 29 pays, avec près de 6 000 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2016 un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. Ses produits et ses services sont distribués dans plus de 90 pays.

Neopost est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120.

