NEOVACS : Agenda financier 2018

Agenda financier 2018

Paris et Boston, le 16 février 2018, 18h00 CET - NÉOVACS (Euronext Growth Paris : ALNEV), leader de l'immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes, présente aujourd'hui son agenda financier 2018.

Les publications financières auront lieu avant ouverture du marché. Ce calendrier est indicatif et peut être soumis à modifications.

Assemblée générale mixte 1 ère convocation 28 février 2018

Assemblée générale mixte 2 nd convocation 12 mars 2018

Résultats annuels 2017 30 mars 2018

Assemblée générale annuelle 1 ère convocation 15 mai 2018

Assemblée générale annuelle 2 nd convocation 28 mai 2018

Résultats semestriels 2018 30 octobre 2018

À propos de Néovacs

Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu'en 2032 par 4 familles de brevets, Néovacs concentre ses efforts de développement clinique sur l'IFNalpha Kinoide pour le traitement du lupus et de la dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur d'autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies et diabète de type 1. L'ambition de cette « approche Kinoïde » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME.

Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

