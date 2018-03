Neovacs : NÉOVACS ANNONCE LE SUCCÈS DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE • COMMUNIQUÉ DE PRESSE • COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NÉOVACS ANNONCE LE SUCCÈS DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ET REMERCIE SES ACTIONNAIRES

Paris et Boston, le 12 mars 2018 - 18 : 00 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), leader de l'immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes annonce que toutes les résolutions présentées ont été approuvées par ses actionnaires lors de son assemblée générale mixte qui s'est tenue sur seconde convocation le 12 mars 2018 à 9h30 au siège de la société1.

Miguel Sieler, Directeur Général de Néovacs, commente : « Nous sommes ravis des échanges avec nos actionnaires, à l'approche d'une étape importante dans l'histoire de Néovacs. Nous tenons à réaffirmer que nous mettons tout en œuvre pour atteindre les objectifs générateurs de valeur que nous nous sommes fixés et nous renouvelons nos remerciements à nos actionnaires pour la confiance qu'ils nous accordent.»

Lors de cette assemblée, la société a présenté ses objectifs pour 2018/2019 dans l'hypothèse de résultats positifs de son étude clinique dans le lupus avec l'IFNα Kinoїde, dont l'annonce devrait avoir lieu en juin 2018. Grâce à l'adoption de ces résolutions et si les résultats de cette étude sont conformes aux attentes, Néovacs souhaiterait notamment :

▪ Finaliser les discussions en vue d'un partenariat global pour l'IFNα Kinoїde en lupus et DM dans les termes habituels pour ce genre d'accord.

▪ Valider avec les autorités de Santé le programme clinique de phase III en lupus.

▪ Déposer comme convenu avec notre partenaire CKD une demande ODD en Corée du Sud.

▪ Poursuivre et achever les programmes de R&D actuellement en cours, en particulier avec l'IFNα Kinoїde.

Par ailleurs, la société informe que la totalité des obligations convertibles émises le 28 février 20182 ont été converties en actions par leurs détenteurs, préalablement à l'assemblée générale, à la demande de la société, permettant ainsi de contribuer à l'atteinte du quorum requis par la loi. Cette conversion a donné lieu l'émission de 8.864.131 actions nouvelles immédiatement assimilables aux actions existantes, en ligne avec la précédente annonce du 28 février 20183.

1 La résolution n°13 (Augmentation du capital social dans les conditions prévues à l'article L. 3332-18 du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription) qui était présentée à l'effet de satisfaire à une obligation légale n'a toutefois pas été approuvée. Il est rappelé que le Conseil d'administration, considérant son approbation non opportune, avait invité l'assemblée générale à rejeter ce projet de résolution

2-3 Communiqué de presse de la Société en date du 28 février 2018

À propos de Néovacs

Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu'en 2032 par 4 familles de brevets, Néovacs concentre ses efforts de développement clinique sur l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus et de la dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur d'autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies et diabète de type 1. L'ambition de cette « approche Kinoïde » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

Contacts

NÉOVACS - Communication Corporate et Relations Investisseurs Charlène Masson

Tél. : +33 (0)1 53 10 93 00 cmasson@neovacs.com

Relations Presse - NewCap Annie-Florence Loyer

Tél. : +33 (0)6 88 20 35 59 / +33 (0)1 44 71 00 12 afloyer@newcap.fr

Léa Jacquin

Tel : +33(0)6 58 14 84 66 / +33(0)1 44 71 20 41 ljacquin@newcap.fr