Neovacs : NÉOVACS RENFORCE SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN EUROPE ET AU JAPON

NEOVACS RENFORCE SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN EUROPE ET AU JAPON





Ce brevet porte sur l'IFNalpha Kinoïde et son utilisation dans les maladies liées à la surproduction de la cytokine IFNalpha

Paris et Boston, le 15 mai 2018 - 18H00 CEST - NEOVACS (Euronext Growth Paris : ALNEV), leader de l'immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes, annonce aujourd'hui avoir reçu les notifications de délivrance d'un brevet intitulé : «Méthode de traitement d'une condition liée à la surexpression de l'IFNalpha », par l'Office Européen des Brevets et l'Office Japonais des Brevets.

Ce brevet qui a déjà été délivré aux États-Unis, en Chine, au Mexique et en Russie est désormais étendu à l'Europe, au Japon et à Hong-Kong, renforçant le portefeuille de propriété intellectuelle du vaccin IFNalpha Kinoïde de Néovacs, pour couvrir au moins jusqu'en 2032, la plate-forme technologique et ses applications dans le monde entier.

Miguel Sieler, Directeur Général de Néovacs, déclare : « Cette annonce illustre notre ambition de devenir un acteur de référence pour le traitement des maladies liées à la surproduction de la cytokine IFNalpha, notamment le lupus, la dermatomyosite et le diabète de type 1. Le renforcement de notre propriété intellectuelle est un élément clé pour la stratégie de développement internationale de notre vaccin IFNalpha Kinoide. »

Dans le cadre de son étude clinique de phase IIb avec l'IFNalpha Kinoide dans le traitement du lupus, Néovacs a ouvert plus de 100 centres d'investigation dans 25 pays, 185 patients atteints de forme modérée à sévère du lupus ont été recrutés. Tous les patients ont terminé la phase principale de l'étude. Les résultats de cette étude devraient être communiqués fin Juin 2018.

À propos de la technologie Kinoide développée par Néovacs

Elle vise le traitement de pathologies associées à une surproduction d'une cytokine endogène. Cette technologie relève de l'immunothérapie active et est basée sur la génération d'une réponse immunitaire grâce à l'administration d'un complexe immunogène associant la cytokine ciblée à une protéine porteuse. L'injection intramusculaire de ce Kinoide au patient va permettre d'induire la réponse immunitaire et de stimuler la production d'anticorps polyclonaux dirigés contre la cytokine cible. On parvient ainsi à neutraliser la surproduction de la cytokine et ses effets pharmacologiques. Plusieurs pathologies auto-immunes et inflammatoires (lupus érythémateux systémique, dermatomyosite, diabète de type 1) se caractérisent par un dérèglement du fonctionnement de cytokines qui se retrouvent produites en excès (IFNalpha). Cette surproduction va favoriser l'inflammation et la dérégulation de l'immunité.

À propos de Néovacs

Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu'en 2032 par 4 familles de brevets, Néovacs concentre ses efforts de développement clinique sur l'IFNalpha Kinoide pour le traitement du lupus et de la dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur d'autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies et diabète de type 1. L'ambition de cette «approche Kinoide » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

