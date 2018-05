Nestlé Waters investit 25 millions dans la modernisation du site d'Henniez

Zurich (awp) - Nestlé Waters, filiale de boissons du géant alimentaire veveysan, a annoncé lundi son intention d'investir 25 millions de francs suisses dans l'aménagement et la modernisation de son site d'Henniez. Dans le cadre de son projet baptisé H2Orizon 2020, l'entreprise va notamment regrouper sur une seule ligne la mise en bouteille en verre de l'eau minérale et transférer une partie de la production du village d'Henniez dans son usine principale.

Nestlé Waters entend par ailleurs mettre en place un nouvel espace de production pour la préparation des boissons aromatisées, des jus de fruits et de nouvelles boissons avec des recettes plus sophistiquées. "Grâce à cet investissement, nous renforçons le site de production d'Henniez et nous l'équipons pour le développement futur de nos marques fortes", assure Alessandro Rigoni, directeur général (CEO) de Nestlé Waters Suisse, cité dans un communiqué.

La délocalisation du site de production secondaire devrait permettre de "réduire fortement" le trafic routier au centre du village d'Henniez. Le projet devrait également permettre à l'entreprise d'économiser 25'000 m3 d'eau et de réduire les émissions de CO2 de près de 250 tonnes par an.

La fermeture du site villageois, prévue pour début 2020, ne devrait entraîner aucun licenciement, selon le communiqué.

Dans la foulée, Nestlé Waters annonce dans un communiqué séparé le lancement dans les prochaines semaines de trois nouvelles gammes de boissons: l'eau aromatisée Henniez 0, les smoothies Granini et des jus de fruits Hohes C Plus (enrichis en fer et en magnésium).

buc/al