Nestlé conclut une alliance avec Starbucks pour 7,15 milliards de dollars

Starbucks a fait savoir qu'il utiliserait le produit de cette opération pour accélérer son programme de rachats d'actions et qu'elle aurait un effet relutif sur son bénéfice par action (BPA) d'ici 2021.

Le géant suisse anticipe de son côté une contribution positive d'ici 2019.

L'annonce a eu un effet modéré sur le cours de l'action Nestlé qui avançait de 0,6% à 76,82 francs suisses à la Bourse de Zurich vers 7h30 GMT.

"Cette alliance globale dans le café apportera l'expérience Starbucks dans les foyers de millions d'autres personnes dans le monde grâce à la portée et à la réputation de Nestlé", a déclaré Kevin Johnson, PDG de Starbucks dans un communiqué

Avec cette transaction, Nestlé espère séduire davantage la générations "millennium" qui a grandi avec la marque Starbucks et qui sont disposés à dépenser davantage pour consommer des produits plus exotiques voire plus sophistiqués susceptibles de dégager des marges plus confortables que celles qu'il distribue traditionnellement.

Starbucks a annoncé que son programme de redistribution auprès de ses actionnaires, d'un montant d'environ 20 milliards de dollars, serait accéléré, que ce soit sous la forme de rachats d'actions et de versement de dividendes.

Nestlé a en outre indiqué qu'avec cette opération, quelque 500 employés de Starbucks rejoindraient ses rangs.

Une téléconférence est prévue pour les investisseurs ce lundi à 17h30 GMT.

NESTLÉ ENTEND SE RENFORCER AUX ETATS-UNIS

Selon une source au sein de Nestlé, le groupe suisse versera en outre à Starbucks des redevances liées à l'évolution du marché.

L'accord permettra à Nestlé de renforcer sa position aux Etats-Unis, où il ne se situe actuellement qu'à la cinquième place avec une part de marché inférieure à 5%. Starbucks est en première position avec une part de 14%, selon des données d'Euromonitor International.

"A l'échelle mondiale, Nestlé est de loin le numéro un mondial des boissons chaudes avec des ventes qui dépassent les ventes combinées de ses cinq principaux concurrents", note Matthew Barry, analyste d'Euromonitor International.

"La place de numéro un de Nestlé est cependant plus vulnérable qu'elle ne l'était autrefois."

Le directeur général de Nestlé, Mark Schneider, a identifié l'année dernière le secteur du café comme une cible stratégique de développement malgré un positionnement déjà solide avec ses marques Nescafé et Nespresso.

La société basée à Vevey, dans le canton suisse de Vaud, a racheté en novembre le groupe texan Cold-Brew et a pris une participation majoritaire dans Blue Bottle Coffee, une chaîne américaine de cafétérias haut de gamme.

Pour Starbucks, cette opération intervient alors que le groupe a annoncé en avril une diminution de la fréquentation de ses points de vente.

Il est confronté à une concurrence de plus en plus féroce aux Etats-Unis, ce qui l'a décidé à engager une réorganisation de ses activités, notamment en cédant la marque de thés Tazo à Unilever pour 384 millions de dollars et en fermant son réseau de détail Teavana.

Il compte désormais ouvrir un millier de Starbucks Reserve et une série de boutiques spécialisées dans la torréfaction afin de lieux concurrencer ses concurrents haut de gamme, Intelligentsia Coffee & Tea et Blue Bottle par exemple.

(John Miller et Martinne Geller; Patrick Vignal et Nicolas Delame pour le service français)