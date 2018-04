Nestlé progresse au 1er trimestre mais résiste à la pression des distributeurs

Zurich (awp) - Le géant de l'alimentaire Nestlé a vu ses recettes progresser au premier trimestre, portées par les produits pour animaux de compagnie, le café et le segment santé et nutrition. Le groupe a avancé dans sa restructuration et s'est dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs. Face à la fronde des grands distributeurs, la multinationale veveysane a entamé des pourparlers mais n'entend pas faire de "concessions unilatérales".

"Nous nous réjouissons d'un solide démarrage dans l'année avec une contribution de toutes les régions à la croissance", s'est félicité Mark Schneider, directeur général (CEO) du groupe.

Le chiffre d'affaires a progressé de 1,4% à 21,3 milliards de francs suisses. Les acquisitions nettes ont agrémenté la croissance de 0,2%, tandis que les effets de change ont pesé à hauteur de 1,6%. La croissance organique a atteint 2,8% (+2,9% hors effets de la vente des activités confiserie aux Etats-Unis), et la croissance interne réelle (RIG) a enregistré une hausse de 2,6%.

L'adaptation des prix a été de 0,2%, reflétant en grande partie les niveaux inférieurs de l'inflation dans les marchés émergents, précise le groupe jeudi dans un communiqué.

ATTENTES DÉPASSÉES

Les recettes sont en ligne avec les attentes du consensus AWP. Les croissances organique et RIG sont même ressorties au-dessus des 2,5% et 1,9% attendus.

Le recentrage du portefeuille s'est poursuivi avec l'acquisition d'Atrium Innovations et la vente des activités de confiserie aux Etats-Unis. Le groupe a conclu un accord pour le rachat de Terrafertil ainsi que pour sortir des activités liées à l'eau au Brésil.

La croissance organique a atteint 1,2% dans la zone Amériques, profitant d'une progression aux Etats-Unis et d'une bonne dynamique en Amérique latine. Dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, elle s'est inscrite à 2,2%, mais c'est en Asie, Océanie et Afrique subsaharienne qu'elle a été la plus prononcée (+4,7%).

Nestlé Waters a enregistré une croissance organique de 0,5% portée par les marques San Pellegrino et Perrier. Les autres activités (Nespresso, Nestlé Health Science et Nestlé Skin Health) ont crû de 6,4%.

Le géant veveysan a confirmé ses objectifs pour l'année en cours, à savoir une croissance organique entre 2 et 4% et une amélioration de la marge opérationnelle courante récurrente. Les coûts de restructuration devraient avoisiner 700 millions de francs suisses. Le bénéfice récurrent par action à taux de change constants et la rentabilité du capital sont prévus à la hausse.

FRONDE DES DISTRIBUTEURS

Interrogé en téléconférence sur la bisbille qui oppose Nestlé à l'organisation européenne de détaillants Agecore - qui comprend notamment le groupe Coop et l'allemand Edeka et représente environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour Nestlé - M. Schneider s'est borné à confirmer que des discussions sont en cours, tout en soulignant qu'il n'entendait pas faire de "concessions unilatérales".

"Nous avons fait des progrès la semaine passée, mais nous sommes encore loin du but", avait pour sa part déclaré cette semaine le patron d'Edeka. "Nous avançons et nous voulons régler cette querelle, mais nous n'avons pas encore obtenu d'accord", avait-il ajouté, parlant d'une offre de Nestlé inacceptable sous sa forme actuelle.

A propos de l'exercice en cours, le patron de Nestlé a confirmé que la croissance organique devrait s'accélérer par rapport à 2017, mais n'a pas souhaité articuler de prévision concrète pour le deuxième trimestre, précisant que la confiance affichée s'entend pour l'exercice dans son ensemble.

La performance de Nestlé a été saluée par les analystes, mêmes si certains ont fait part de quelques réserves. Après plusieurs trimestres décevants, Nestlé a été en mesure de renverser la tendance et de dépasser les attentes, se réjouit Vontobel. Certes, les analystes ne tiennent pas à surestimer le développement des ventes trimestrielles, mais le début d'année a été solide.

De son côté J.P. Morgan considère que la rationalisation du portefeuille et l'allocation du capital joueront un rôle de plus en plus important dans le profil d'investissement de Nestlé. Au final, ces changements devraient conduire à une solide performance opérationnelle et à des rendements pour les investisseurs.

La communauté financière suit également avec intérêt les discussions avec Agecore. Selon la Banque cantonale de Zurich (ZKB), si Nestlé devait céder sur des points centraux, cela aurait un effet négatif pour le groupe et pour l'ensemble de l'industrie alimentaire, et représenterait un précédent de nature à inciter d'autres détaillants à renégocier leurs conditions.

A la Bourse suisse, après une ouverture en hausse, la nominative Nestlé était à l'équilibre parfait vers 16h50 à 75,24 francs suisses, dans un SMI en hausse marginale de 0,08%.

ol/lk/al/buc/rp