Nestlé va vendre du Starbucks en grande surface

Nestlé a lancé ce matin un premier signal stratégique fort dans sa quête de croissance, en annonçant un accord avec Starbucks, mais pas n’importe quel accord : une licence perpétuelle sur les produits de l’Américain, hors son réseau de salons de café en propre. Concrètement, le Suisse devient le distributeur des produits Starbucks en dehors du réseau actuel. Nestlé signe en échange un chèque de 7,15 milliards de dollars (près de 6 milliards d’euros) pour une activité qui représente environ 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. L’acquéreur, qui récupérera environ 500 employés mais aucun actif immobilisé, attend un effet positif sur son bénéfice par action et sur sa croissance organique d’ici 2020. La finalisation est prévue en fin d’année. L’activité acquise restera localisée à Seattle.





Les produits que Nestlé va distribuer (source : présentation Nestlé 7 mai 2018)



Le groupe de Vevey estime que cette opération va lui permettre d’accélérer en Amérique du Nord et de renforcer sa dynamique dans le reste du monde en proposant les produits Starbucks. Les deux entreprises ont prévu de travailler « en étroite collaboration sur l'innovation et les stratégies de commercialisation ». «Avec Starbucks, Nescafé et Nespresso, nous réunissons trois marques emblématiques du monde du café », s’est réjoui le CEO de Nestlé, Mark Schneider. Le programme de rachat d’actions en cours n’est pas remis en cause.





Trois marques majeures (source : présentation Nestlé 7 mai 2018)