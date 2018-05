Nestlé : Oddo confirme son opinion après l'acquisition

08/05/2018 | 10:09

Nestlé a annoncé hier l'acquisition de la licence des produits Starbucks. Cette opération ne fait que renforcer l'opinion Achat sur la valeur avec un objectif de cours à 85 CHF estime Oddo.



'Nestlé veut renforcer sa position sur le café et une nouvelle marque est sans doute la meilleure stratégie' indique le bureau d'analyses.



'Nos premières estimations anticipent une légère relution des BPA 2019e de l'ordre de +3%'.



Pour Oddo, cette acquisition tombe à point nommé pour répondre à la prise de contrôle de Dr Pepper par Keurig, acteur du café aux US, propriété de JAB, le holding familial de la famille Reimann, fondatrice du groupe Benckiser.



Le bureau d'études estime que l'achat de cette licence par Nestlé donne une arme au Groupe pour contrer l'offensive de Keurig dans la grande distribution.



'Le management précise que cette acquisition ne remet pas en cause le programme de rachat d'action (CHF 20 Md). On peut y voir peut-être un indice pour une prochaine cession de la participation dans L'Oréal, 10% d'après notre dernière étude (env. CHF 12 Md)' indique Oddo.



