Leurs fondamentaux promettent les valeurs technologiques à un rebond - Plus USA

Christine Lejoux,

Agefi-Dow Jones

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Netflix, spécialiste de la vidéo en streaming, donnera lundi soir le coup d'envoi de la saison des publications de résultats trimestriels dans le secteur technologique américain, malmené en Bourse depuis plusieurs semaines.

Alors que les valeurs technologiques ont été les grandes gagnantes du marché haussier qui a fêté ses neuf ans en mars, le sous-indice S&P 500 des technologies de l'information accuse l'une des plus fortes baisses sectorielles sur les quatre dernières semaines, avec une chute de 4,3%. Les cours de Bourse des poids lourds de l'Internet ont été particulièrement chahutés dans cet intervalle : Alphabet, la maison-mère du moteur de recherche Google, a chuté de 9%, le réseau social Facebook a fléchi de 9,9% et le groupe de commerce en ligne Amazon s'est affaissé de 8,8%.

Des risques commerciaux et réglementaires

Ces contreperformances résultent de deux facteurs principaux. D'abord, les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ont pour enjeux des problématiques de propriété intellectuelle, de transferts de technologie et de restrictions d'investissements. Autant de points qui feraient du secteur technologique l'une des principales victimes d'une guerre commerciale entre Washington et Pékin.

Ensuite, le compartiment technologique a souffert du scandale Cambridge Analytica, du nom de cette société proche du président Donald Trump, accusée d'avoir siphonné les données personnelles de plusieurs millions d'utilisateurs de Facebook à des fins de marketing, dans le cadre de la campagne électorale de 2016. Ce dossier fait planer sur le secteur technologique la menace d'un tour de vis réglementaire.

Une forte demande sur le long terme

Mais, si "la récente baisse (du secteur en Bourse) témoigne de risques croissants, un effondrement des valeurs technologiques n'est (pour autant) pas en vue. Des fondamentaux solides étayent notre préférence pour le secteur", juge Isabelle Mateos y Lago, directrice générale au BlackRock Investment Institute. Parmi ces fondamentaux figure la forte demande des entreprises pour des produits et services technologiques de pointe, comme le cloud computing (informatique dématérialisée), le big data (traitement d'énormes masses de donnés), l'internet des objets, la réalité virtuelle ou encore l'intelligence artificielle.

Cette dynamique de long terme se reflétera à nouveau dans les résultats du premier trimestre : des onze industries répertoriées au sein du S&P 500, les technologies de l'information devraient publier la troisième plus forte hausse sectorielle des bénéfices, avec une envolée de 22% en moyenne, selon le consensus de prévisions d'analystes élaboré par FactSet.

Des valorisations raisonnables

"En raison de l'important potentiel de croissance du secteur, les valeurs technologiques devraient rebondir, notamment à la faveur des publications de résultats trimestriels", prédisent les analystes de Zacks Investment Research. "Les valeurs technologiques semblent en avoir encore sous le pied", confirme Chris Beauchamp, analyste chez IG.

Les valorisations du secteur plaident en faveur d'un tel scénario. Les sociétés technologiques américaines se paient 17,4 fois leurs bénéfices estimés pour les douze prochains mois, ce qui "ne représente qu'une faible prime par rapport à leur moyenne sur cinq ans et au marché (dans son ensemble)", indique BlacRock. La correction boursière de ces dernières semaines n'aura en réalité abouti qu'à renforcer l'attrait du secteur technologique, en ramenant sa valorisation à un niveau raisonnable.

