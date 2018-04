NETFLIX : Jefferies augmente son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a maintenu sa recommandation Conserver et révisé à la hausse son objectif de cours sur Netflix, de 236 à 312 dollars. L'analyste souligne la surperformance que le groupe a encore enregistrée au niveau de ses résultats trimestriels et de sa conquête commerciale et note le rôle positif des partenariats noués avec Sky ou Comcast. Ils permettent à Netflix d'élargir sa base d'abonnés et d'accélérer sa croissance. Jefferies précise toutefois que la question du "cash burning" reste une préoccupation même si Netflix se rapprochement probablement de son pic de dépenses.