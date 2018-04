Netflix : nouvelle publication de qualité

17/04/2018 | 12:45

Publiés dans la nuit, les comptes du premier trimestre de Netflix ont notamment révélé un bénéfice net de 290,1 millions de dollars, en nette hausse par rapport aux 178 millions de la même période en 2017.



Le bénéfice par action (BPA) s'établit ainsi à 64 cents, soit 1 cent de plus que pronostiqué par le marché.



Le chiffre d'affaires a lui aussi fortement augmenté à 3,7 milliards de dollars (+40,2%), dont la moitié à l'international, un niveau conforme aux attentes des analystes.



Indicateur particulièrement suivi, l'augmentation du nombre d'abonnés a pour sa part atteint 7,41 millions, contre +6,32 millions anticipés par le consensus, soit environ 125 millions d'abonnés dans le monde au terme du premier trimestre. Dans le détail, les abonnements ont crû de 1,96 million aux Etats-Unis et de 5,46 millions à l'export, contre respectivement +1,48 million et +4,98 millions escomptés par les analystes.



Netflix vise une hausse de 6,2 millions du nombre de nouveaux abonnés au deuxième trimestre. Le marché est en l'occurrence un peu plus confiant, tablant sur +6,3 millions.





