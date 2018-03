Voyager dans l'UE avec ses abonnements numériques devient possible dimanche

PARIS (awp/afp) - A partir du dimanche 1er avril, les Européens abonnés à des fournisseurs de contenus numériques pourront profiter de leurs abonnements lors de leurs vacances ou déplacements professionnels au sein de l'UE.

Un règlement voté par le Parlement européen en juin 2017 permet aux abonnés qui résident dans l'un des 28 Etats membres de "regarder des films ou des émissions sportives, d'écouter de la musique, de télécharger des livres électroniques ou de jouer à des jeux lorsqu'ils se rendent dans d'autres pays de l'UE pour un voyage ou un séjour temporaire".

La règle vaut aussi pour les travailleurs transfrontaliers, qui auront accès en permanence aux programmes disponibles dans leur pays de résidence.

Cette évolution est "logique", a souligné la Commission européenne dans un communiqué: depuis juin 2017, les consommateurs européens ne paient plus de frais sur leur abonnement téléphonique quand ils passent une frontière, et ont donc facilement accès à leurs abonnements.

Un abonné français à Canal+ pourra ainsi profiter pendant ses vacances à Lisbonne ou un déplacement professionnel à Berlin des matches de Ligue 1 de football ou de ses séries préférées sur ordinateur, smartphone, tablette, ou sur son téléviseur via l'Apple TV et les TV Samsung.

Les abonnés à Netflix, qui pouvaient jusqu'ici regarder les programmes du pays qu'ils visitaient, n'auront désormais accès qu'au catalogue de leur pays de résidence.

Ce règlement européen ouvre une brèche dans le "géoblocage" des services en ligne, alors que jusqu'ici la disponibilité des abonnements numériques dépendait d'accords spécifiques à chaque pays négociés par les plateformes, notamment pour les compétitions sportives et la fiction dont les droits atteignent des sommes très importantes.

"Nous avons posé un nouveau jalon vers la création d'un marché unique numérique et d'une société numérique européenne unie, accessible à tous nos citoyens et bénéfique pour nos entreprises", se sont félicités mardi dans un communiqué commun des commissaires et parlementaires européens.

Cette mesure devrait éviter aux utilisateurs de recourir à des services de diffusion illégaux ou des réseaux privés virtuels, qui permettent de se connecter à un service en cachant son emplacement véritable.

La Commission européenne estime qu'au moins 29 millions de personnes, soit 5,7% des consommateurs de l'UE, pourraient utiliser la portabilité transfrontières cette année, et que ce nombre pourrait atteindre 72 millions d'ici à 2020.

