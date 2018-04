NEURONES : Mise à disposition du document de référence 2017

INFORMATION PRESSE

Rubrique : Document de référence 2017

Nanterre, le 24 avril 2018

Mise à disposition du document de référence 2017

Le document de référence 2017 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24 avril 2018.

Conformément à l'article 212-13 du Règlement général de l'AMF, il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation : il est accessible dès ce jour, sous format électronique, sur le site de la société à l'adresse www.neurones.net, rubrique « Finance / Informations réglementées ».

A propos de NEURONES

Avec plus de 5 000 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de Services Informatiques (Infrastructures et Applications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation numérique et d'infogérance de leur système d'information.

Euronext Paris (compartiment B - NRO) - Enternext Tech 40 - SRD valeurs moyennes

www.neurones.net

Relations Presse :

Florence Gillier Communication

Sabine GROSDIDIER

Tél. : 01 41 18 85 55

sabineg@fgcom.fr



NEURONES

Matthieu VAUTIER

Tél. : 01 41 37 41 37

rp@neurones.net Relations Investisseurs :

NEURONES

Paul-César BONNEL

Tél. : 01 41 37 41 37

investisseurs@neurones.net

