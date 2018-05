Neurones : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier trimestre 2018, Neurones a réalisé une croissance organique de 5,8%, à comparer à + 13,5% au premier trimestre 2017 qui comptait par ailleurs un jour ouvré supplémentaire. Le chiffre d'affaires du groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de Services Informatiques (Infrastructures et Applications) a atteint 124,1 millions d'euros, en progression de 1,9% en données publiées. Le résultat opérationnel du trimestre s'est établi à 8,4% du chiffre d'affaires contre 9,8% un an plus tôt.Pour l'ensemble de l'année 2018, Neurones prévoit, dans son périmètre actuel, de réaliser un chiffre d'affaires autour de 490 millions d'euros et un résultat opérationnel d'environ 9% du chiffre d'affaires.