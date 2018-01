New Venturetec a refinancé un convertible

Zurich (awp) - La société de participations New Venturetec a refinancé un emprunt convertible et est parvenue à payer 15,1 mio CHF y compris les intérêts courus, a-t-elle indiqué lundi soir. Dans le cadre d'un accord avec le président du conseil d'administration et investisseur Peter Friedli, la société a placé son convertible de 12 mio CHF dans le privé aux mêmes conditions.

1,13 mio CHF ont été dotés d'un coupon de 4% avec échéance à fin 2019 et un prix de conversion de 9,50 CHF par action New Venturetec. Peter Friedli a par ailleurs accordé un nouveau prêt de 1 mio CHF à la société. 0,93 mio CHF et les intérêts courus de 602'000 CHF ont été réglés au comptant.

