New Venturetec renoue avec les bénéfices au premier semestre 2017/18

Zurich (awp) - La société d'investissement New Venturetec a bouclé le premier semestre de son exercice décalé 2017/18, clos fin mars, sur un bénéfice net de 14,5 millions de dollars, après une perte de 0,65 million un an plus tôt. Dans un communiqué diffusé lundi soir, le groupe zougois coté sur SIX met cette progression essentiellement au crédit de la progression de sa participation dans Osiris Therapeutics, dont la valeur boursière a quasiment doublé (+91,3%) pendant la période sous revue.

La valeur nette d'inventaire (VNI) par action a presque triplé pour atteindre 4,09 dollars, contre 1,10 dollars fin mars 2017.

A la clôture du semestre, la société disposait de deux investissements pour une valeur cumulée de 41,1 millions de dollars, dont Osiris Therapeutics représente 87,8%. La valeur boursière de l'autre participation, Myriad Genetics, cotée au Nasdaq, a chuté de 18,3% à 36,18 dollars par action.

Les charges d'exploitation sont restées à peu près stables, à près de 240'000 dollars. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a été de 14,2 millions, contre une perte opérationnelle de 0,51 million au premier semestre 2016/17.

buc/rp