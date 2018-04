BOURSE: Les indices européens ont reculé mercredi, la situation géopolitique inquiète

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont perdu du terrain mercredi, pénalisés par les tensions géopolitiques alors que le président américain, Donald Trump, menace la Syrie d'une riposte militaire en raison de l'utilisation présumée d'armes chimiques, samedi, par le régime de Bachar al-Assad.

L'indice Euro Stoxx 600 a cédé 0,6% mercredi, à 376,18 points. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a clôturé en retrait de 0,6% également, à 5.277,94 points, tandis qu'à Francfort, le DAX 30 a abandonné 0,8%, à 12.293,97 points. Le FTSE 100, l'indice phare de la Bourse de Londres, a de son côté fléchi de 0,1%, à 7.257,14 points. A la Bourse de Madrid, l'IBEX 35 a reculé de 0,3%, à 9.735,80 points. A Milan, le FTSE Mib a baissé de 0,7%, à 23.012,86 points.

"Les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine se sont apaisées tandis que la situation géopolitique en Syrie est passée au premier plan", indiquent les analystes de FxPro. "En cas de frappe [contre la Syrie], les investisseurs pourraient réagir en se détournant des actifs risqués", ajoutent-ils.

Du côté des valeurs, le distributeur britannique Tesco s'est adjugé 7,2%. Le groupe a fait part d'une forte croissance de son résultat avant impôt et annoncé qu'il allait payer un solde de dividende, pour la première fois depuis son exercice 2014. L'action Deutsche Telekom a bondi de 3,5% mercredi, portée par une possible reprise des négociations sur une fusion entre Sprint et T-Mobile US, contrôlé par l'opérateur télécoms allemand. Les discussions ont officiellement été arrêtées en novembre, mais des sources proches du dossier ont indiqué au Wall Street Journal que les deux opérateurs mobiles avaient recommencé à discuter.

-Victor Reklaitis, MarketWatch (Version française Lydie Boucher) ed: ECH

