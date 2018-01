NEWELL BRANDS : se lance dans une cure d'amaigrissement drastique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Newell Brands annonce une accélération de son plan de transformation avec pour objectif de réduire de 50% son parc d'usines et d'entrepôts, de 50% sa base clients, de simplifier ses systèmes d'information en concentrant ses besoins sur deux ERP d'ici 2019 et, au final, de concentrer son portefeuille d'actifs sur neuf divisions représentant environ 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires.Le groupe américain explore ainsi des options stratégiques concernant ses activités de produits industriels (Waddington, Process Solutions, Rubbermaid Commercial Products, Mapa) et ses plus petites activités de biens de consommation (Rawlings, Goody, Rubbermaid Outdoor, Closet, Refuse and Garage, U.S. Playing Cards).De plus, Newell Brands a dévoilé une croissance organique bien inférieure à ses prévisions pour 2017, selon des résultats préliminaires, puisqu'elle est annoncée à 0,8% contre une fourchette de prévision 1,5/2%. De plus, le bénéfice par action ajusté devrait ressortir entre 2,72 et 2,76 dollars contre une estimation de 2,80 à 2,85 dollars.