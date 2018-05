Newell Brands : va céder sa division Waddington pour 2,3 milliards de dollars

La cession de Waddington, qui fabrique des couverts et des verres jetables, est la première vente importante depuis que les investisseurs activistes Starboard Value LP et Carl Icahn ont placé leurs représentants au conseil d'administration en avril.

L'action Newell prend 3,8% à 27,71 dollars vers 17h20 GMT. L'action a chuté après que le groupe, qui vend de tout, depuis les stylos Sharpie aux articles de cuisine Crock-Pot, a annoncé en janvier pour la première fois son intention d'explorer les différentes options pour plusieurs de ses activités.

Dans le cadre de son accord avec Karl Icahn, Newell a dit en mars que ses cessions lui rapporteraient environ 10 milliards de dollars, au lieu de six milliards annoncés auparavant.

Newell a précisé vendredi qu'il ajoutait Jostens et Pure Fishing à la liste de ses marques à vendre, ce plan de cession devant réduire in fine son chiffre d'affaires et ses effectifs de plus d'un tiers.

(Aishwarya Venugopal à bangalore, Juliette Rouillon pour le service français)