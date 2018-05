News Corp: Résultats trimestriels supérieurs aux attentes

Le titre, qui a perdu 2% en séance jeudi, était stable en après Bourse, les dirigeants du groupe ayant souligné lors d'une conférence téléphonique l'amélioration des tendances du marché de la publicité, malgré les difficultés de la presse écrite.

Le groupe contrôlé par Rupert Murdoch possède également le New York Post, ainsi que des quotidiens en Australie, pays d'origine de l'homme d'affaires.

Le chiffre d'affaires de la division immobilière, qui comprend notamment les sites d'annonces realtor.com et doorsteps.com, a bondi de 27% à 279 millions de dollars (234 millions d'euros) au troisième trimestre de l'exercice décalé.

La croissance moyenne des abonnements sur internet a été de plus de 20% pour le Wall Street Journal, le Times, le Sunday Times et The Australian pendant les trois premiers mois de 2018.

Le chiffre d'affaires total du groupe a progressé de 5,8% à 2,09 milliards de dollars, supérieur au consensus Thomson Reuters I/B/E/S qui était à 1,99 milliard de dollar.

La perte nette, part du groupe, s'est alourdie à 1,13 milliard de dollars, soit 1,94 dollar par action, en raison de 1,2 milliard de charges, en grande partie liées à des provisions pour dépréciations suite à l'accord de création d'une société commune avec l'australien Telstra signé en mars.

Hors exceptionnels, la société a réalisé un bénéfice de 6 cents par action, conforme aux estimations des analystes.

(Vibhuti Sharma et Muvija M à Bangalore, Juliette Rouillon pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv TELSTRA CORPORATION LTD 0.95% 3.2 -11.29%