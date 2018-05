News Corp : en perte trimestrielle sur des dépréciations

11/05/2018 | 13:25

News Corp a publié jeudi soir une perte nette de 1,1 milliard de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, sous le poids de lourdes dépréciations liées essentiellement à la combinaison de Foxtel et Fox Sports Australia finalisée le mois dernier.



Le groupe de médias et d'édition a ainsi essuyé une perte nette de 1,94 dollar par action, mais en données ajustées d'éléments exceptionnels, il a engrangé un BPA de six cents, en ligne avec le consensus et à comparer à sept cents un an auparavant.



Son EBITDA des segments s'est contracté de 15% à 182 millions de dollars pour des revenus en croissance de 6% à 2,1 milliards, tirés en particulier par une hausse de 27% des revenus de son segment de services immobiliers numériques.



