NEX : La valeur du jour en Europe - NEX racheté par le CME pour 3,9 milliards de livres

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CME GROUP -0.10% 158.84 8.76%

0 0

Un peu moins de 15 jours après que Nex a confirmé avoir été approché par le CME, les deux sociétés financières sont tombées d’accord pour un rachat de la première par la seconde pour 3,9 milliards de livres (4,45 milliards d’euros). A la Bourse de Londres, Nex est quasiment stable à 971,50 pence (-0,05%) après avoir flambé de près de 45% entre le 15 mars et hier. Le groupe américain propose 1 000 pence par action, sous la forme de 500 pence en numéraire et 0,0444 action CME par titre détenu.L'opération devrait être immédiatement relutive au niveau du bénéfice par action ajusté, avec 200 millions de livres de synergies de coûts attendues d'ici fin 2021.Nex opère des plates-formes électroniques de transactions pour les obligations, les changes et les swaps et offre également des services post marché. Le CME, qui détient déjà un quasi-monopole sur les futures sur les emprunts d'Etat américains, va en particulier récupérer avec Nex, le numéro un dans le négoce électronique de la dette américaine via sa plate-forme, BrokerTec.La transaction, qui a été approuvée par les conseils d'administration des sociétés, devrait être finalisée au second semestre.Le Directeur général de Nex, Michael Spencer, rejoindra le conseil d'administration du CME, qui a choisi Londres pour établir son quartier général pour l'Europe.