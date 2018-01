Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nexans a fabriqué et installé les plus longs câbles électriques sous-marins d’Amérique du Nord dans le cadre du projet mené par NSP Maritime Link (NSPML), filiale indirecte d’Emera. Reliant Terre-Neuve et le Labrador à la Nouvelle-Ecosse et à d’autres marchés énergétiques au Canada ainsi que dans le nord-est des Etats-Unis, la liaison Maritime Link va transporter jusqu’à 500 MW d’énergie renouvelable vers ces régions.La livraison de deux câbles CCHT 200 kV imprégnés de masse est venue couronner près de 4 années de travaux d'ingénierie et de production des deux câbles sous-marins, ainsi que des câbles terrestres, dans les usines Nexans de Halden en Norvège et de Futtsu au Japon. Chaque câble est long de 170 km et pèse environ 5 500 tonnes.