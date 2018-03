Nexans : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nexans a annoncé que son directeur général Arnaud Poupart-Lafarge souhaite "cesser au plus vite ses fonctions pour des raisons personnelles." A la demande du Conseil d'administration, il a accepté d'assurer une période de transition jusqu'au 30 septembre 2018 au plus tard. Conformément au plan de succession et en plein accord avec Arnaud Poupart-Lafarge, le Conseil d'administration de Nexans a demandé à Pascal Portevin, Directeur Général Adjoint d'accompagner la transition, dans le cadre de responsabilités élargies.Enfin, le Conseil d'administration de Nexans a décidé de lancer parallèlement un processus de recrutement interne et externe afin de choisir dans les meilleurs délais un nouveau directeur général.